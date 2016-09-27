В Екатеринбурге продлят две улицы

Улицы Рощинская и Анатолия Муранова в столице Урала станут длиннее: областное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) предоставило земельные участки для продолжения их строительства.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, для продления улицы Рощинской на Уктусе МУГИСО выделило четыре земельных участка общей площадью 47,8 тысячи кв. метров.

А для продолжения строительства улицы Анатолия Муранова (на юго-западе Екатеринбурга) предоставлены четыре земельных участка общей площадью 16,7 тысячи кв. метров.

Это позволит открыть для проезда автомобилей участок от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева. Областная власть не намерена останавливаться на этом. В будущем предполагается выделение новых участков для продления улицы Анатолия Муранова: со временем она дойдёт до Екатеринбургской кольцевой автодороги и позволит вывести на ЕКАД автотранспорт с юго-запада Екатеринбурга.