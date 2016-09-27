Россия возобновляет поставки овощей и фруктов из Египта

Поставки сельскохозяйственной продукции из Египта в Россию возобновятся в течение трёх-пяти дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

Россия получит овощи и фрукты, ранее запрещённые к ввозу. Исключение коснулось картофеля. Такое соглашение было достигнуто 26 сентября по итогам встречи в Москве между представителями Россельхознадзора и делегацией Египта.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, гости из Египта выразили желание наращивать товарооборот овощей и фруктов. Представители России отметили, что озабоченность вызывают поставки заражённого картофеля из Египта.

— По итогам встречи стороны решили возобновить поставки растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля, — отмечает пресс-служба ведомства.

Участники встречи также договорились, что делегация экспертов России в октябре-ноябре 2016 года побывает в Египте, чтобы оценить принятые меры по соблюдению российских требований к поставкам картофеля.

Ранее, 22 сентября, Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз овощей и фруктов из Египта из-за систематических нарушений Арабской Республикой российских и международных фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции.