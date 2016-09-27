В Первоуральске откроется Всероссийский Урбанический форум

27 сентября 2016, 13:42

28 сентября.10:00. В Первоуральске на площадке Инновационного культурного центра (ИКЦ) начнёт работу Всероссийский Урбанистический форум. Участники обсудят вопросы развития моногородов.

Форум откроется пленарным заседанием, на котором выступят заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских и генеральный директор НП "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов.

В мероприятии также примут участие голландский урбанист, эксперт в области трансформации общественных пространств, промышленных зон и зданий Эверт Верхаген и специалист в сфере городского планирования, разработчик мастер-плана "Хельскинки 2.0" Тимо Хамалайнен.

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