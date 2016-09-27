Военнослужащие ЦВО получили более 6 миллиардов рублей субсидий на приобретение жилья

Военнослужащие на территории Центрального военного округа получили в 2016 году более 6 млрд рублей субсидий на приобретение жилья, сообщает пресс-служба округа.

- В этом году граждане, проходящие военную службу на территории Центрального военного округа, получили 1 059 жилищных субсидий от ФГО "Центррегионжильё" на сумму более 6 млрд рублей. Средства выделены из федерального бюджета, - рассказали "ОГ" в пресс-службе ЦВО.

Всего в 2016 году право на постоянное жильё реализовали почти 1,3 тысячи военнослужащих; 4,5 тысячи получили служебные квартиры.