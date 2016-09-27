Свердловская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире в Хорватии

Свердловчанка Наталья Голомидова завоевала в Хорватии на турнире серии Гран-При по дзюдо бронзовую медаль. Об этом сообщает Федерация дзюдо Свердловской области.

Выступая на турнире, спортсменка показала бойцовский характер. По пути на соревнования Голомидова простыла, и медики посоветовали ей сняться с турнира. Однако свердловчанка решила по-своему. На татами она вышла с температурой 37,6. В первом поединке в весовой категории до 57 кг она одолела английскую соперницу, а потом сломила сопротивление немецкой дзюдоистки.

В полуфинале Наталья Голомидова уступила представительнице Самары Дарье Межецкой. В схватке за бронзу свердловчанка одержала победу над спортсменкой из Германии.