По итогам первого полугодия на Средний Урал привлечено 132,4 миллиарда рублей инвестиций

За январь — июнь 2016 года объём инвестиций, привлечённых на уральские предприятия, составил 132,4 млрд. рублей. Такие данные приведены в прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2017-2019 годы, опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Рост инвестиций по итогам первого полугодия составил 9,3% по отношению к январю-июню 2015 года. По предварительным оценкам, к концу нынешнего года объём привлечённых инвестиций составит 376,4 млрд рублей.

Эксперты считают, что увеличению притока финансов в экономику нашего региона способствует реализация таких проектов как создание особой экономической зоны "Титановая долина", подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, развитие индустриальных парков "Богословский" (Краснотурьинск), "Новоуральский" (Новоуральский городской округ) и "Новосвердловский" (Екатеринбург).