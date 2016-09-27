В Свердловской области на карантин из-за ОРВИ закрыто 19 классов в 11 школах и 50 групп в 39 детских садах

В Свердловской области с 19 по 25 сентября 2016 года зарегистрировано 29,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, на 11% больше, чем за прошлую неделю. Прирост заболеваемости наблюдается среди школьников, сообщили корреспонденту "ОГ" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На карантин закрыты 19 классов в 11 школах и 50 групп в 39 детских садах области.

Лабораторные исследования выявили вирусы негриппозной этиологии - риновирусы. Также зарегистрирован 1 случай заражения парагриппом.

— Парагрипп - это более тяжёлая форма обычной вирусной инфекции, которая лечится таким же образом как и заболевание, вызванное риновирусом. По сути, это одно и то же, - уточнили в ведомстве.

Напомним, рост заболеваемости ОРВИ начался на прошлой неделе. В период с 12 по 18 сентября к врачам обратились более 26 тыс. свердловчан - на 62% больше, чем за первую неделю сентября.