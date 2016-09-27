С начала октября в муниципалитетах Среднего Урала начнут работать "горячие линии" по пуску тепла

С 1 октября свердловчане смогут задавать свои вопросы относительно подключения жилья к отоплению, позвонив по телефонам специальных "горячих линий" в муниципальных образованиях.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, такое поручение дал главам муниципалитетов Среднего Урала руководитель областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Предполагается, что создание таких "горячих линий" позволит обеспечить должный общественный контроль за соблюдением графика подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.