С начала октября в муниципалитетах Среднего Урала начнут работать "горячие линии" по пуску тепла
27 сентября 2016, 16:01
С 1 октября свердловчане смогут задавать свои вопросы относительно подключения жилья к отоплению, позвонив по телефонам специальных "горячих линий" в муниципальных образованиях.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, такое поручение дал главам муниципалитетов Среднего Урала руководитель областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Предполагается, что создание таких "горячих линий" позволит обеспечить должный общественный контроль за соблюдением графика подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.
Наименование МО
Телефоны "горячей линии" по пуску тепла в МО
Восточный округ:
1.
Алапаевское МО
8-(34346)3-40-02, 95-3-12, 3-40-80, 9-902-156-31-11
2.
Артемовский ГО
8-(34363)2-41-81
3.
Байкаловский МР
8-(34362)2-14-12
3.1.
Баженовское СП
8-(34362)3-44-23
3.2.
Байкаловское СП
8-(34362)2-01-87
3.3.
Краснополянское СП
8-(34362)9-33-68,
4.
МО г.Алапаевск
8-(34346) 2-10-15
5.
МО г. Ирбит
8-(34355)6-21-32,6-35-81,6-28-93,6-29-03
6.
Ирбитское МО
8-(34355)6-29-50, 6-22-13,4-44-00, 6-29-50
7.
Камышловский ГО
8-(34375)2-45-42
8.
Камышловский МР
8-(34375)2-31-92, 2-51-21
8.1.
МО "Восточное СП"
8-(34375)9-41-51
8.2.
МО "Галкинское СП"
8(34375)4-41-37,89002060673
8.3.
МО "Зареченское СП"
8-(34375)35-1-37,34-1-37
8.4.
МО "Калиновское СП"
8-(34375)4-11-37
8.5.
МО "Обуховское СП"
8-(34375)3-25-48
9.
Махневское МО
8-(34346)7-65-00
10.
Пышминский ГО
8-(34372)2-18-59
11.
Режевской ГО
8-(34364)2-43-30
12.
Слободо-Туринский МР
8-(34361)2-11-10, 2-10-00
12.1.
Ницинское СП
8-(34361)2-61-42,2-61-69
12.2.
Слободо-Туринское СП
8-(34361)2-13-89, 2-18-67,2-13-00
12.3.
Сладковское СП
8-(34361)2-43-97, 2-44-51
12.4.
Усть-Ницинское СП
8-(34361)2-78-45
13.
Таборинский МР
8-(34347)2-13-62
13.1.
Кузнецовское СП
8-(34347)2-16-90
13.2.
Таборинское СП
8-(34347) 2-15-13,2-13-09
13.3.
Унже-Павинское СП
8-(34347) 2-81-47
14.
Тавдинский ГО
8-(34360)2-26-75
15.
Талицкий ГО
8-(34371)2-85-82
16.
Тугулымский ГО
8-(34367) 2-17-02
17.
Туринский ГО
8-(34349)2-24-01
Западный округ:
8(3439)62-09-17
1.
Артинский ГО
8-(34391) 2-11-47,2-20-88,2-20-05
2.
Ачитский ГО
8-(34391)7-10-58,7-15-51,7-15-31
3.
Бисертский ГО
8-(34398)6-12-12
4.
ГО Верхняя Пышма
8-(34368)5-45-25
5.
ГО Дегтярск
8-(34397)6-01-47
6.
ГО Красноуфимск
8-(34394)7-61-23, 2-45-06
7.
ГО Первоуральск
8-(3439)64-78-26
8.
ГО Ревда
8-(34397)3-33-34
9.
ГО Среднеуральск
8-(34368)2-17-22
10.
ГО Староуткинск
8-(34358)5-51-12
11.
ГО Красноуфимский окр.
8-(34394)2-45-05
12.
Нижнесергинский МР
8-(34398)2-81-12
12.1.
МО р.п. Атиг
8-(34398)2-32-51
12.2.
ГО Верхние Серги
8-(34398)2-42-28, 2-42-23
12.3.
Дружининское ГП
8-(34398)4-66-70
12.4.
Кленовское СП
8-(34398)6-32-35
12.5.
Михайловское МО
8-(34398)6-79-51,6-72-44
12.6.
Нижнесергинское ГП
8-(34398)28-1-00, 28-0-12
13.
Полевской ГО
8-(34350)5-40-28
14.
Шалинский ГО
8-(34358)22-112
Северный округ:
1.
Волчанский ГО
8-(34383)5-21-35
2.
Гаринский ГО
8-(34387)2-14-22
3.
ГО Верхотурский
8-(34389)2-60-12
4.
ГО Лесной
8-(34342)2-68-68, 2-68-67,05
5.
ГО Карпинск
8-(34383)3-23-13
6.
ГО Краснотурьинск
8-(34384)9-90-02(доб 2130)
7.
ГО Красноуральск
8-(34343)2-11-25
8.
ГО Пелым
8-(34386)4-50-44
9.
Ивдельский ГО
8-(34386)2-17-48,2-24-20
10.
Качканарский ГО
8-(34341) 6-88-00,05
11.
Нижнетуринский ГО
8-(34342)2-77-24,2-79-83
12.
Новолялинский ГО
8-(34388)2-05-01
13.
Североуральский ГО
8(34380) 2 -69-60
14.
Серовский ГО
8-(34385)7-57-31
15
Сосьвинский ГО
8-(34385)4-49-45
Южный округ:
8(3439)3-41-179
1.
Арамильский ГО
8-(34374)3-17-30
2.
Асбестовский ГО
8-(34365)7-53-26, 7-58-94,7-53-24
3.
Белоярский ГО
8-(34377)2-12-69
4.
Березовский ГО
8-(34369)4-47-78, 4-12-00
5.
г. Каменск-Уральский
8-(3439)325-227, 378-596
6.
ГО Богданович
8-(34376)5-12-05
7.
ГО Верхнее Дуброво
8-(34377)5-30-20,8-929-22-00-112,5-33-21
8.
ГО Заречный
8-(34377)75-112,3-91-06, 3-22-09
9.
Рефтинский ГО
8-(34365)3-44-70,3-21-00
10.
ГО Сухой Лог
8-(34373)4-39-00,4-44-66
11.
Каменский ГО
8-(3439)32-26-45
12.
Малышевский ГО
8-(34365)5-36-49
13.
МО "поселок Уральский"
8-(34377)3-59-40,8912-03-03-699
14.
Сысертский ГО
8-(34374)6-15-71
Горнозаводской округ:
1.
Верхнесалдинский ГО
8(34345) 2-34-41, 2-34-65
2.
Горноуральский ГО
8-(3435)25-46-38, 25-44-49
3.
г. Нижний Тагил
8-(3435)41-26-99, 25-78-83
4.
ГО Верхний Тагил
8-(34357)2-00-12
5.
ГО Верх-Нейвинский
8-(34370)4-65-05
6.
ГО Верхняя Тура
8-(34344)4-69-71
7.
ГО ЗАТО Свободный
8-(34345)5-84-25
8.
ГО Нижняя Салда
8-(34345) 3-20-30, 112
9.
Кировградский ГО
8-(34357)4-10-01
10.
Кушвинский ГО
8-(34344)2-57-11, 2-52-28
11.
Невьянский ГО
8-(34356)4-22-21
12.
Новоуральский ГО
8-(34370)9-01-12, 2-27-27
1.
г. Екатеринбург
8-343-222-3-005,005 ЦДС