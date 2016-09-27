С начала октября в муниципалитетах Среднего Урала начнут работать "горячие линии" по пуску тепла

27 сентября 2016, 16:01

С 1 октября свердловчане смогут задавать свои вопросы относительно подключения жилья к отоплению, позвонив по телефонам специальных "горячих линий" в муниципальных образованиях.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, такое поручение дал главам муниципалитетов Среднего Урала руководитель областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Предполагается, что создание таких "горячих линий" позволит обеспечить должный общественный контроль за соблюдением графика подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.  

 

Наименование МО

Телефоны "горячей линии" по пуску тепла в МО

 

 

Восточный округ:

 

1.

Алапаевское МО

8-(34346)3-40-02, 95-3-12, 3-40-80, 9-902-156-31-11

2.

Артемовский ГО

8-(34363)2-41-81

3.

Байкаловский МР

8-(34362)2-14-12

3.1.

Баженовское СП

8-(34362)3-44-23

3.2.

Байкаловское СП

8-(34362)2-01-87

3.3.

Краснополянское СП

8-(34362)9-33-68,

4.

МО г.Алапаевск

8-(34346) 2-10-15

5.

МО г. Ирбит

8-(34355)6-21-32,6-35-81,6-28-93,6-29-03

6.

Ирбитское МО

8-(34355)6-29-50, 6-22-13,4-44-00, 6-29-50

7.

Камышловский ГО

8-(34375)2-45-42

8.

Камышловский МР

8-(34375)2-31-92, 2-51-21

8.1.

МО "Восточное СП"

8-(34375)9-41-51

8.2.

МО "Галкинское СП"

8(34375)4-41-37,89002060673

8.3.

МО "Зареченское СП"

8-(34375)35-1-37,34-1-37

8.4.

МО "Калиновское СП"

8-(34375)4-11-37

8.5.

МО "Обуховское СП"

8-(34375)3-25-48

9.

Махневское МО

8-(34346)7-65-00

10.

Пышминский ГО

8-(34372)2-18-59

11.

Режевской ГО

8-(34364)2-43-30

12.

Слободо-Туринский МР

8-(34361)2-11-10, 2-10-00

12.1.

Ницинское СП

8-(34361)2-61-42,2-61-69

12.2.

Слободо-Туринское СП

8-(34361)2-13-89, 2-18-67,2-13-00

12.3.

Сладковское СП

8-(34361)2-43-97, 2-44-51

12.4.

Усть-Ницинское СП

8-(34361)2-78-45

13.

Таборинский МР

8-(34347)2-13-62

13.1.

Кузнецовское СП

8-(34347)2-16-90

13.2.

Таборинское СП

8-(34347) 2-15-13,2-13-09

13.3.

Унже-Павинское СП

8-(34347) 2-81-47

14.

Тавдинский ГО

8-(34360)2-26-75

15.

Талицкий ГО

8-(34371)2-85-82

16.

Тугулымский ГО

8-(34367) 2-17-02

17.

Туринский ГО

8-(34349)2-24-01

 

Западный округ:

8(3439)62-09-17

1.

Артинский ГО

8-(34391) 2-11-47,2-20-88,2-20-05

2.

Ачитский ГО

8-(34391)7-10-58,7-15-51,7-15-31

3.

Бисертский ГО

8-(34398)6-12-12

4.

ГО Верхняя Пышма

8-(34368)5-45-25

5.

ГО Дегтярск

8-(34397)6-01-47

6.

ГО Красноуфимск

8-(34394)7-61-23, 2-45-06

7.

ГО Первоуральск

8-(3439)64-78-26

8.

ГО Ревда

8-(34397)3-33-34

9.

ГО Среднеуральск

8-(34368)2-17-22

10.

ГО Староуткинск

8-(34358)5-51-12

11.

ГО Красноуфимский окр.

8-(34394)2-45-05

12.

Нижнесергинский МР

8-(34398)2-81-12

12.1.

МО р.п. Атиг

8-(34398)2-32-51

12.2.

ГО Верхние Серги

8-(34398)2-42-28, 2-42-23

12.3.

Дружининское ГП

8-(34398)4-66-70

12.4.

Кленовское СП

8-(34398)6-32-35

12.5.

Михайловское МО

8-(34398)6-79-51,6-72-44

12.6.

Нижнесергинское ГП

8-(34398)28-1-00, 28-0-12

13.

Полевской ГО

8-(34350)5-40-28

14.

Шалинский ГО

8-(34358)22-112

 

Северный округ:

 

1.

Волчанский ГО

8-(34383)5-21-35

2.

Гаринский ГО

8-(34387)2-14-22

3.

ГО Верхотурский  

8-(34389)2-60-12

4.

ГО Лесной

8-(34342)2-68-68, 2-68-67,05

5.

ГО Карпинск

8-(34383)3-23-13

6.

ГО Краснотурьинск

8-(34384)9-90-02(доб 2130)

7.

ГО Красноуральск

8-(34343)2-11-25

8.

ГО Пелым

8-(34386)4-50-44

9.

Ивдельский ГО

8-(34386)2-17-48,2-24-20

10.

Качканарский ГО

8-(34341) 6-88-00,05

11.

Нижнетуринский ГО

8-(34342)2-77-24,2-79-83

12.

Новолялинский ГО

8-(34388)2-05-01

13.

Североуральский ГО

8(34380) 2 -69-60

14.

Серовский ГО

8-(34385)7-57-31

15

Сосьвинский ГО

8-(34385)4-49-45

 

Южный округ:

8(3439)3-41-179

1.

Арамильский ГО

8-(34374)3-17-30

2.

Асбестовский ГО

8-(34365)7-53-26, 7-58-94,7-53-24

3.

Белоярский ГО

8-(34377)2-12-69

4.

Березовский ГО

8-(34369)4-47-78, 4-12-00

5.

г. Каменск-Уральский

8-(3439)325-227, 378-596

6.

ГО Богданович

8-(34376)5-12-05

7.

ГО Верхнее Дуброво

8-(34377)5-30-20,8-929-22-00-112,5-33-21

8.

ГО Заречный

8-(34377)75-112,3-91-06, 3-22-09

9.

Рефтинский ГО

8-(34365)3-44-70,3-21-00

10.

ГО Сухой Лог

8-(34373)4-39-00,4-44-66

11.

Каменский ГО

8-(3439)32-26-45

12.

Малышевский ГО

8-(34365)5-36-49

13.

МО "поселок Уральский"

8-(34377)3-59-40,8912-03-03-699

14.

Сысертский ГО

8-(34374)6-15-71

 

Горнозаводской округ:

 

1.

Верхнесалдинский ГО

8(34345) 2-34-41, 2-34-65

2.

Горноуральский ГО

8-(3435)25-46-38, 25-44-49

3.

г. Нижний Тагил

8-(3435)41-26-99, 25-78-83

4.

ГО Верхний Тагил

8-(34357)2-00-12

5.

ГО Верх-Нейвинский

8-(34370)4-65-05

6.

ГО Верхняя Тура

8-(34344)4-69-71

7.

ГО ЗАТО Свободный

8-(34345)5-84-25

8.

ГО Нижняя Салда

8-(34345) 3-20-30, 112

9.

Кировградский ГО

8-(34357)4-10-01

10.

Кушвинский ГО

8-(34344)2-57-11, 2-52-28

11.

Невьянский ГО

8-(34356)4-22-21

12.

Новоуральский ГО

8-(34370)9-01-12, 2-27-27

 

 

1.

г. Екатеринбург

8-343-222-3-005,005 ЦДС

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