Биатлонисты России получили модернизированные винтовки "Калашников"

В рамках чемпионата России по летнему биатлону концерн "Калашников" (Ростех) торжественно передал модернизированные винтовки БИ-7–4 для основного состава сборной России по биатлону, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Модернизированные винтовки БИ-7–4 отличаются улучшенными характеристиками кучности при температуре до -20С, а также повышенной плавностью хода ударно-спускового механизма. Эти доработки позволили сократить время и максимально облегчить процесс перезаряжания оружия, повысив его скорострельность.

— Мы уверены, что переданные винтовки будут использоваться российскими биатлонистами на кубках и чемпионатах мира уже с нового соревновательного сезона 2016–2017 года, — отметил руководитель спортивных проектов концерна Иван Черезов.

Напомним, в городе Чайковском завершился чемпионат России по летнему биатлону. Однако тренировки в рамках предсезонных сборов запланированы ещё на четыре дня.

Кстати, в расширенный список кандидатов в основной и резервный состав сборной России на сезон 2016/2017 попали свердловские спортсмены Антон Шипулин, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Окончательно в основной состав пока утверждены три спортсмена: Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые представят Россию на кубке мира по биатлону сезона-2016/17 уже в ноябре 2016 года. Остальным кандидатам предстоит пройти углубленное медицинское обследование.

Напомним, в рамках чемпионата России по летнему биатлону Антон Шипулин и Екатерина Глазырина заняли призовые места в индивидуальной гонке. Однако повторить успех в спринтерской гонке или в командной эстафете уральцам не удалось.