Средний Урал получит бюджетный кредит из федеральной казны на 1,2 млрд рублей
27 сентября 2016, 15:24
Свердловская область получит из федерального бюджета кредит на 1,2 млрд рублей под 0,1% годовых.
Как сообщили в областном правительстве, исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Орлов на заседании кабинета министров утвердил проект постановления о привлечении такого кредита. Уже подготовлено к подписанию соглашение с Министерством финансов РФ о выделении этого займа для бюджета Свердловской области.
Речь идёт о снижении долговой нагрузки на областную казну. Руководство региона отказывается от дорогостоящих кредитов из коммерческих банков и берёт вместо них займы из федерального бюджета, предоставляемые под очень низкие процентные ставки.
— Напомню, что в феврале мы получили такой же бюджетный кредит на 6,2 млрд. рублей, что позволило нам заместить коммерческие кредиты. Рассчитываем, что второй кредит позволит нам решить вопрос кассового разрыва в конце года, — прокомментировала ситуацию глава регионального минфина Галина Кулаченко.