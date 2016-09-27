Средний Урал получит бюджетный кредит из федеральной казны на 1,2 млрд рублей

Свердловская область получит из федерального бюджета кредит на 1,2 млрд рублей под 0,1% годовых.

Как сообщили в областном правительстве, исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Орлов на заседании кабинета министров утвердил проект постановления о привлечении такого кредита. Уже подготовлено к подписанию соглашение с Министерством финансов РФ о выделении этого займа для бюджета Свердловской области.

Речь идёт о снижении долговой нагрузки на областную казну. Руководство региона отказывается от дорогостоящих кредитов из коммерческих банков и берёт вместо них займы из федерального бюджета, предоставляемые под очень низкие процентные ставки.