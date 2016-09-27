Синоптики продлили предупреждение о смоге на Среднем Урале

Свердловские синоптики сегодня, 27 сентября, продлили на пять дней предупреждение об атмосферном загрязнении воздуха.

— С 20 часов 27 сентября до 20 часов 2 октября на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщает Уральский гидрометцентр. В минувшую пятницу специалисты объявили предупреждение о смоге до 20:00 27 сентября.

Добавим, предупреждение действует на фоне тёплой и сухой погоды, которая продержится в регионе до середины недели.