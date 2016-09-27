Синоптики продлили предупреждение о смоге на Среднем Урале

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22 часа назад
Надо просто стать лучшим в мире
XX Менделеевский съезд в Екатеринбурге открылся лекциями Нобелевского лауреата в области химии Дана Шехтмана
22 часа назад
Школьники в Екатеринбурге прошли «Дорогой де Геннина»
На первый президентский грант Свердловское отделение Русского географического общества провело в Екатеринбурге краеведческую викторину-бродилку.
22 часа назад
«Всей России» «ОГ» представит проект «Прямая линия с губернатором»
С 26 сентября по 2 октября в посёлке Дагомыс города Сочи проходит XX фестиваль журналистов «Вся Россия».
26 сентября 2016
Московский фестиваль «Круг света» глазами «ОГ»
В эти дни в столице проходит Московский Международный фестиваль «Круг Света» – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга. Для световых инсталляций задействовано 212 мощнейших протекторов - больше, чем на любом другом подобном фестивале.
25 сентября 2016
На Средний Урал пришло бабье лето
Установившаяся на Среднем Урале сухая и тёплая погода стала для свердловчан, уставших от холода и дождей, настоящим подарком к выходным.
24 сентября 2016
В Екатеринбурге поймали банду поджигателей
В 1839 году на улице Волчий Порядок (ныне Хохрякова) в Екатеринбурге сгорел сарай с сеном, принадлежащий мастеровому Ивану Чуркину. Это событие положило начало серии преступных поджогов.
23 сентября 2016
Запущена бесплатная электричка до Верхотурья
25 сентября Русская православная церковь отмечает праздник перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Традиционно паломники из разных регионов прибывают в Верхотурье на богослужения.
23 сентября 2016
«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.
23 сентября 2016
Взял да книгу написал
Житель Сухого Лога Михаил Анатольевич Воробьёв, несмотря на преклонный возраст, взял да и написал книгу о своих любимых рыбалке и охоте, которыми сызмальства занимался.
23 сентября 2016
Ловись, рыбка, и лучше большая…
Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день».