Пресс-конференция, посвящённая программе Всероссийской школы по оценке качества юридического образования для студентов

27 сентября 2016, 15:43

28 сентября. 12:30. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая программе Всероссийской школы по оценке качества юридического образования для студентов.

 Председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации "Качественное образование", руководитель Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи Антоний Швиндт и советник ректора ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет" Антон Мануйлов обозначат цели и задачи проведения школы, поделятся информацией о перспективах и главных трендах развития юридического образования, о требованиях работодателей к качеству подготовки студентов юридических вузов и факультетов. Также они расскажут о процессе вовлечения студентов в создание стандартов и повышение качества образования и о развитии платформы предоставления открытого доступа к лекциям ведущих вузов в интерактивном (электронном) виде.

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