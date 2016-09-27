В Свердловской детской филармонии состоится премьера мюзикла "Дубровский"

27 сентября 2016, 15:57

1 октября. 18:00. Свердловская государственная детская филармония представляет премьеру мюзикла "Дубровский".

Мюзикл "Дубровский"– это захватывающая романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах.

Вневременная, актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка, интересна людям разных поколений и вкусов. Великолепная хореография, драматургия и сценическое действие, в котором занято до 80 человек – всё это делает постановку поистине уникальной!

Мюзикл "Дубровский" написали знаменитые российские авторы, создатели многих популярных песен и мюзиклов: композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян.

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