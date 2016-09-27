Минкульт РФ разрешил передачу гостиницы "Исеть" в областную собственность

Министерство культуры России и Федеральное агентство по управлению госимуществом Минэкономразвития РФ направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву официальное подтверждение своего согласия на передачу гостиницы "Исеть" из федеральной собственности в областную.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, для окончательного решения судьбы этого уникального памятника конструктивизма требуется ещё один документ — от аппарата правительства РФ.

— Если гостиница будет передана в областную собственность, значит она выйдет на новый этап жизни. Предстоит много работы: здание нуждается в серьёзном ремонте, в том числе, перекрытий, стен, — прокомментировала директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова.

По её словам, по требованию российского законодательства, здание "Исети" должно на 80% сохранить свой исторически сложившийся функционал — остаться гостиницей. Сейчас обсуждается идея создания арт-отеля, где каждый номер будет иметь индивидуальный дизайн. Однако примерно 20% площадей в здании, возможно, станут творческими студиями или мастерскими.