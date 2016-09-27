Рынок вторичного жилья в Екатеринбурге за 2016 год упал всего на 3,4%

27 сентября 2016, 16:44

По итогам трёх кварталов 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке снизилась всего на 3,4%. Средняя цена одного квадратного метра в Екатеринбурге составила 68 359 рублей, что ниже на 5,6%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Уральская палата недвижимости.

Стоимость жилья в отдалённых районах Екатеринбурга снизилась на 5,7%, а в центре города — всего на 0,7%. 

— Заметнее других подешевели "полнометражки" и "брежневки" - стоимость упала на 5,4 %. Если в декабре "сталинки" предлагали по 62 781 руб./кв. м, то сегодня их можно купить уже по 59 397 руб./кв. м. Квартиры в домах "эпохи застоя" подешевели с 63 188 руб./кв. м до 59 746 руб./кв. м. Существенные потери также отмечены у "хрущевок" и квартир "улучшенной планировки", цены упали на 4,8-5,0 % - стоимость квадратного метра стала 61 297 руб., показатели для "улучшенок" опустились с  68 318 руб./кв. м до 65 069 руб./кв. м. Стоимость "пентагонов" в этом году опустилась на 4,1 %. Квадратный метр в них в начале года предлагали по 64 747 руб., а сегодня продают по 62 081 руб. Наименьшие потери у "спецпроектов", стоимость которых снизилась с  79 422 руб./кв. м до 77 737 руб./кв. м, то есть на –2,1 %, - уточняют в УПН.

На 3,8% подешевели однокомнатные квартиры (73 675 руб./кв. м.). Двухкомнатные квартиры потеряли в цене 3,2 % (67 134 руб./кв.м.). Стоимость  трёхкомнатных квартир снизилась на 3,6 % (66 523 руб./кв. м). Многокомнатные объекты убавили в цене 4,6 % (70 924 руб./кв. м).

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