Прокуратура через суд добивается отмены лимита покупок, установленного в магазине "Светофор"

Прокуратура направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга иск к ООО "Торгосервис 66", которое установило в магазинах "Светофор" лимит покупок в размере не менее 300 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в продуктовых магазинах "Светофор", расположенных в Сысерти и Арамиле. Как выяснили сотрудники прокуратуры, в этих торговых точках установлен лимит покупок.

— Покупателям предлагается приобрести товары в магазине на сумму не менее 300 рублей. При этом покупатели получают отказ в реализации товаров, стоимость которых ниже установленного лимита, — отметили в надзорном ведомстве.

Объявление о покупке товара на такую сумму находится в торговом зале, на кассах, а также её сообщают покупателям сотрудники магазина.

- В соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров, возмещаются продавцом в полном объеме, - уточняют в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директоров магазинов административные дела, а также направила в суд иск с требованием признать незаконной установку лимита и обязать прекратить действия, ущемляющие права покупателей.

Фото: прокуратура Свердловской области