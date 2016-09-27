В "Титановую долину" приходят резиденты с инвестициями на 27,5 млрд рублей

27 сентября 2016, 17:16

В особую экономическую зону "Титановая долина" скоро придут две российские компании, готовые вложить в создание там современных производств 27,5 млрд рублей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь идёт о строительстве новых предприятий в сфере металлургии и химической промышленности.

Эти два проекта рассмотрел наблюдательный совет ОЭЗ "Титановая долина", заседание которого сегодня провёл временно исполняющий обязанности председателя областного правительства Алексей Орлов. Предполагается, что два новых завода запустят к 2019 году. На них смогут трудиться 835 человек.

Напомним, менее месяца назад Министерство экономического развития РФ делегировало руководству Свердловской области полномочия по оперативному управлению "Титановой долиной".

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