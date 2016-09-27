Роспотребнадзор забраковал более 2 тонн рыбной продукции на Среднем Урале

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2016 года проверило 7,7 тонн рыбной продукции, 2,2 тонны из которых было забраковано, сообщает надзорное ведомство.

Чаще всего потребителей обманывают в части информации о массе нетто, качестве мороженых рыботоваров. Чтобы определить, чего больше рыбы или льда, было исследовано 79 проб мороженной рыбной продукции, в результате 27 из них тестирование не прошли.

По этому признаку браковалась как импортная продукция (Китай), так и изготовленная на территории Российской Федерации: ООО "Витязь-Авто", ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55", ООО "Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», ООО "Рыбная компания "Лунтос" (Камчатская область), ООО "ПО Сахалин-рыбак-союз" (сахалинская область), ОАО "Морепродукт", ООО "Эльбрус" (Приморский край), ООО "Нептун" (г.Санкт-Петербург), ООО "Куросиво" (Волгоградская область), ЗАО " Миусский лиман" (Роствская область), ООО "Рыбные продукты" (Калужская область), ООО "Агама роял Гринланд" (Московская область), ООО "Фабрика рыбопродуктов" (Челябинская область), ООО "Волна", ОАО "Хладокомбинат "НОРД", ООО ТПК " Остров" ( Свердловская область) и другие.

Также было проинспектировано 1,9 тыс. банок рыбных консервов, из которых было забраковано 0,7 тыс. банок. Исследование 160 проб выявило несоответствие требованиям нормативных документов в 40 пробах, 35 из которых не прошли именно по физико-химическим показателям (масса нетто). В малом количестве рыбы уличили ООО "Сойма" Новгородская область (консервы из копченой рыбы стерилизованные "Шпроты в масле") и ООО "Фортуна Крым" Краснодарский край (консервы рыбные "Килька Черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе).

Несоответствующая нормативным требованиям продукция была изъята из оборота.