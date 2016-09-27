За пять месяцев экспорт российской свинины вырос в три раза

На встрече с Владимиром Путиным глава Минсельхоза Александр Ткачёв отчитался об уборке урожая и экспортном потенциале агропромышленного комплекса страны. Из достижений последнего времени был назван трёхкратный рост экспорта свинины, достигнутый за последние 5 месяцев.

— Свинина – только за последние пять месяцев этого года мы увеличили её экспорт в три раза, сегодня объём порядка десяти миллионов долларов, это только начало, — рассказал Александр Ткачёв. — ...По птице мы увеличили экспорт в три с половиной раза, объём экспорта – порядка 25 миллионов долларов. Уверен, что эти цифры будут сотни миллионов долларов.

Президент обратил внимание министра на то, что при организации экспорта в первую очередь должны учитываться собственные интересы страны.

Напомним, в Свердловской области запланировано строительство агрохолдинга в Серове, который позволит довести производство свинины в регионе до 100% потребности.