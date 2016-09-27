Обзор криминальной хроники вторника, 27 сентября

Полицейские Новоуральска задержали 20-летнего мужчину, который устроил стрельбу из арбалета по соседям. Сигнал о происшествии поступил полицейским накануне в 10 часов утра. Мужчина сообщил полицейским, что на него напал сосед, выстрелив из арбалета и нанеся ножевые ранения. До прибытия силовиков потерпевший сам удерживал нападавшего. Пострадавшего с колото-резаными ранами отправили в больницу, а в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

По материалам прокурорской проверки в Берёзовском индивидуальный предприниматель был оштрафован на 50 тыс. рублей за продажу контрафактной обуви. Как установило надзорное ведомство, в одном из торговых центров предприниматель хранил и продавал контрафактную спортивную обувь. В отношении продавца было возбуждено дело об административном правонарушении.

В Екатеринбурге полицейские в ходе операции "Арсенал" изъяли около 550 штук боеприпасов, более 120 единиц оружия, аннулировали 19 лицензий и возбудили восемь уголовных дел. В частности, силовики в сейфе жителя микрорайона Химмаш нашли более 400 охотничьих патронов, которые хранились без разрешения. Хозяин сейфа пояснил полицейским, что нашёл эти боеприпасы во время охоты год назад.

В Екатеринбурге полицейские, патрулируя улицы города, задержали автоугонщиков. Силовики на улице Коммунистической заметили ВАЗ-2109 чёрного цвета. Водитель легковушки, заметив полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники МВД догнали "девятку" и задержали мужчин. В отношении них было возбуждено уголовное дело.