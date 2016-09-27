В Ельцин Центре пройдёт специальная программа, посвящённая памяти Ильи Кормильцева
27 сентября 2016, 18:09
29 сентября. 17:00. В Ельцин Центре пройдёт специальная программа, посвящённая памяти поэта, переводчика и издателя Ильи Кормильцева.
Мероприятие проводится Ельцин Центром в Екатеринбурге совместно с S.G.T.R.K Media-Lab .
Программа:
- 17:00-19:30. Книжный магазин "Пиотровский". Интерактивная лекция Александра Кушнира "Неизвестный Кормильцев".
- 19:30-20:30. Книжный магазин "Пиотровский". Фильм Олега Раковича "Зря ты новых песен…".
- 20:30-22:30. Атриум. Концерт-посвящение Илье Кормильцеву. В концерте примут участие Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, Александр Пантыкин, группы Сosmic Latte, Курара и другие. Хэдлайнер — группа "Настя".
Вход на все мероприятия свободный.
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