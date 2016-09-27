"Вся Россия" может приехать в Екатеринбург

27 сентября 2016, 18:33

Во время представления проектов СМИ Свердловской области на фестивале в Сочи председатель СЖР Всеволод Богданов заявил о возможности проведения всероссийского форума журналистов в Екатеринбурге.

Напомним, в 2003 году фестиваль "Вся Россия" уже собирался в столице Урала. С 2004 года постоянной пропиской смотра достижений российской журналистики стал сочинский комплекс Управления делами президента России "Дагомыс". Спустя 13 лет лидер российских журналистов обозначил своё намерение снова собрать всю Россию на стыке Европы и Азии.

Заявление Всеволода Богданова воодушевило свердловскую делегацию. И, наверняка, благодаря именно этому отношению со стороны федерального руководителя к нашему региону все выступающие уральцы смогли представить свои проекты не только на высоком профессиональном уровне, но и на пике эмоций. Достаточно сказать, что люди, которые остались без сидячих мест, провели на ногах целый час. Не покинул презентацию свердловчан и Всеволод Леонидович, который внимательно выслушал все выступления. Следует отметить, учитывая плотный график фестиваля и занятость Богданова, такое случается крайне редко.

Кто же произвёл впечатление на повидавшего многое в своей жизни председателя Союза журналистов России? Началось всё с выступления "Алапаевской искры", которая привлекла новых читателей тем, что один рубль с каждого проданного экземпляра направила на помощь детям-инвалидам. Газета "Народное слово" из Богдановича придумала проект, позволяющий землякам экономить семейный бюджет.

Редакция "Красного знамени" из Верхней Пышмы оригинально представила находящийся в этом городе Музей военной техники УГМК, рассказав о великих военных конструкторах и их однофамильцах. "Шалинский вестник" напомнил о том, что в Свердловской области "есть такие три дыры: Шаля, Гари, Таборы", и ... вычеркнул свой населенный пункт из этого списка.

Фото: социальные сети.

Талицкий медиа-холдинг "Восточная провинция-6 канал-ТалицаFM" продемонстрировал включение в работу теле-радио-газетной редакции школьников и их родителей. А телеканал "7 ТВ" из Полевского привлёк дополнительную аудиторию сюжетами о дружных трудовых коллективах. Редакция газеты "Знамя Победы" (Сухой Лог) обратила внимание собравшихся на экономику издания и новые технологии сбыта прессы в продуктовых магазинах.

Заключительным аккордом прозвучало выступление начальника отдела "Областной газеты" Дарьи Белоусовой, которая представила один из самых действенных и известных проектов "ОГ" - "Прямая линия с губернатором". Газета помогла большому количеству людей и, как отметила Дарья, это заметно повлияло на популярность издания, которая, в свою очередь, преобразовалась в его влияние на жизнь в регионе.

Председатель Союза журналистов России, пожимая руку лидеру свердловского союза Александру Левину, заключил: "Снова приходит время людей, которые видят дальше и больше, двигают страну. Урал и Сибирь - это сила и мощь. Мы должны собрать в Екатеринбурге всех лучших журналистов и губернаторов и провести открытый разговор о нашем будущем".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

21 минуту назад

68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработки
Учёные, промышленники и разработчики химического оборудования собрались вчера в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», где в рамках ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии открылась специализированная выставка «ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование».

23 минуты назад

Средний Урал вложил в экологию 20,3 млрд рублей
Вчера на заседании правительства Свердловской области заместитель министра природных ресурсов и экологии Игорь Сутягин презентовал государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в регионе в 2015 году.

26 сентября 2016

Надо просто стать лучшим в мире
XX Менделеевский съезд в Екатеринбурге открылся лекциями Нобелевского лауреата в области химии Дана Шехтмана

26 сентября 2016

Школьники в Екатеринбурге прошли «Дорогой де Геннина»
На первый президентский грант Свердловское отделение Русского географического общества провело в Екатеринбурге краеведческую викторину-бродилку.

26 сентября 2016

«Всей России» «ОГ» представит проект «Прямая линия с губернатором»
С 26 сентября по 2 октября в посёлке Дагомыс города Сочи проходит XX фестиваль журналистов «Вся Россия».

26 сентября 2016

Московский фестиваль «Круг света» глазами «ОГ»
В эти дни в столице проходит Московский Международный фестиваль «Круг Света» – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга. Для световых инсталляций задействовано 212 мощнейших протекторов - больше, чем на любом другом подобном фестивале.

25 сентября 2016

На Средний Урал пришло бабье лето
Установившаяся на Среднем Урале сухая и тёплая погода стала для свердловчан, уставших от холода и дождей, настоящим подарком к выходным.

24 сентября 2016

В Екатеринбурге поймали банду поджигателей
В 1839 году на улице Волчий Порядок (ныне Хохрякова) в Екатеринбурге сгорел сарай с сеном, принадлежащий мастеровому Ивану Чуркину. Это событие положило начало серии преступных поджогов.

23 сентября 2016

Запущена бесплатная электричка до Верхотурья
25 сентября Русская православная церковь отмечает праздник перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Традиционно паломники из разных регионов прибывают в Верхотурье на богослужения.

23 сентября 2016

«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.

Последние новости
Что было раньше