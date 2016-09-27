В Первоуральске начал работать Инновационный культурный центр

Инновационный культурный центр, построенный в Первоуральске, принял первых посетителей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, там уже работают экспозиция "Музей горнозаводской цивилизации" и информационно-библиотечный центр.

В Музее горнозаводской цивилизации установлено современное мультимедийное оборудование, которое позволяет посетителям центра погрузиться в атмосферу путешествия по страницам уральской истории.

А в Информационно-библиотечном центре действуют лаборатория инновационного обучения и школа компьютерной грамотности для людей пожилого возраста и маломобильных граждан.

Кроме того, в Инновационном культурном центре создана площадка "Fablab. Проектно-издательская лаборатория". Она оснащена уникальным оборудованием для мелкотиражного издания различной полиграфической продукции.