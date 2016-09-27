В Первоуральске начал работать Инновационный культурный центр

27 сентября 2016, 18:50

Инновационный культурный центр, построенный в Первоуральске, принял первых посетителей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, там уже работают экспозиция "Музей горнозаводской цивилизации" и информационно-библиотечный центр.

В Музее горнозаводской цивилизации установлено современное мультимедийное оборудование, которое позволяет посетителям центра погрузиться в атмосферу путешествия по страницам уральской истории.

А в Информационно-библиотечном центре действуют лаборатория инновационного обучения и школа компьютерной грамотности для людей пожилого возраста и маломобильных граждан.

Кроме того, в Инновационном культурном центре создана площадка "Fablab. Проектно-издательская лаборатория". Она оснащена уникальным оборудованием для мелкотиражного издания различной полиграфической продукции.

Напомним, Средний Урал стал одним из трёх регионов России, победивших в конкурсном отборе на право создания такого центра. На реализацию этого проекта Свердловская область получила из федеральной казны 526 млн. рублей. Ещё 190 млн. рублей выделил областной бюджет на благоустройство территории Инновационного культурного центра.

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