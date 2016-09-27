Подведены итоги Уральского кинофестиваля: Гран-при - у "Коробки"

Только что завершилась торжественная церемония вручения призов Уральского открытого фестиваля российского кино.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:

Гран-при фестиваля получила картина "Коробка" режиссёра Эдуарда Бордукова.

Приз за лучшую режиссуру получил Михаил Местецкий за фильм "Тряпичный союз".

Специальный приз жюри достался фильму "Наследники" режиссёра Владимира Хотиненко.

Приз за лучшую мужскую роль получил Алексей Гуськов за роль в фильме "Находка".

Приз за лучшую женскую роль получила Нанули Сараджишвили за роль в фильме "Тэли и Толи".

Приз за лучшую операторскую работу получил Павел Емелин за фильм "Коробка".

Приз за лучший дебют получила Татьяна Эверестова за фильм "Его дочь".

Приз зрительских симпатий достался фильму "Частное пионерское 2" режиссёра Александра Карпиловского.

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков Росии достался фильму "Коробка" режиссёра Эдуарда Бордукова.