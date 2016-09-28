"Автомобилист" проиграл в Нижнем Новгороде

Хоккеисты «Автомобилиста» снова неудачно сыграли против представителя Западной конференции – в Нижнем Новгороде «лоси» проиграли «Торпедо» со счётом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Счёт открыли хозяева уже на 4-й минуте (Максим Осипов), на исходе 10-й минуты матча Тимур Шингареев восстановил равновесие, которое продержалось более получаса игрового времени. На 47-й минуте Картер Эштон снова вывел «Торпедо» вперёд. В конце третьего периода «Автомобилист» отыграл в меньшинстве, а затем заменил вратаря Владимира Сохатского шестым полевым игроком.

Полторы минуты попыток спасти игру закончились безрезультатно – победа «Торпедо» со счётом 2:1