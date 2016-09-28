Голы свердловчан вывели сборную России в финал чемпионата мира по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира.

В полуфинале команда, руководимая екатеринбуржцем Сергеем Скоровичем, обыграла команду Ирана со счётом 4:3.

Два гола из четырёх на счету воспитанников и экс-игроков екатеринбургской «Синары».

Второй мяч россиян забил Владислав Шаяхметов а третий – Сергей Абрамов. При счёте 3:2 в пользу сборной России иранцы в концовке выпустили «вратаря-гонялу», и за последнюю минуту команды обменялись забитыми голами – сначала Иван Чишкала забил в пустые ворота, закрепив преимущество нашей команды, но иранцы продолжили штурм наших ворот, и за 11,4 секунды до конца основного времени счёт вновь стал минимальным – 4:3.

За оставшееся время сборная России победный счёт сохранила. Вратарь «Синары» Сергей Викулов на поле в этом матче не выходил.

Соперник сборной России по финалу определится через сутки в матче команд Аргентины и Португалии.

Лучшим результатом сборной России на чемпионатах мира по мини-футболу до сих пор было третье место в 1996 году.

На нынешнем турнире сложилась уникальная ситуация – уже на стадии четвертьфиналов из борьбы выбыли три сильнейших команды мира (Бразилия, Испания, Италия), которые были неизменными призёрами на трёх подряд мировых первенствах.