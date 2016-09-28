Умер экс-президент Израиля Шимон Перес

На 94-м году жизни скончался экс-президент Израиля Шимон Перес.

Как сообщает ТАСС, 13 сентября 2016 года он поступил в больницу с кровоизлиянием в мозг. 27 сентября врачи заявили о резком ухудшении состояния здоровья, вскоре наступила смерть.

Напомним, Шимон Перес родился в Польше в 1923 году. В 1934 году его семья эмигрировала в Палестину. В конце 1940-х — начале 1950-х годов обучался в Нью-Йоркском и Гарвардском университетах. Тогда же стал активистом сионистского движения. Парламентскую карьеру начал в 1959 году. Через десять лет вошёл в состав правительства Израиля и до 1977 года занимал несколько министерских постов. В 1985 году Шимон Перес первым из израильских лидеров озвучил идею созыва мирной конференции по Ближнему Востоку. В 1994 году вместе с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом был удостоен Нобелевской премии за "усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке". В 2007 году Шимон Перес избран президентом Израиля и оставался на этом посту до середины 2014 года.

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