Правительство России ввело нулевую экспортную пошлину на пшеницу

Правительство РФ ввело нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина России.

Как отмечается в документе, 29 сентября 2015 года была установлена ставка вывозной пошлины в размере 10 рублей с одной тонны. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ввёл нулевую ставку вывозной пошлины на пшеницу с 23 сентября 2016 года

—Обнуление пошлины позволит поддержать потенциал экспорта российского зерна, окажет положительный эффект на интенсификацию экспортных поставок пшеницы, обеспечит сбалансированность внутреннего продовольственного рынка и рыночную доходность для российских производителей зерна,— сообщает правительство России.

Новая ставка будет действовать до 1 июля 2018 года