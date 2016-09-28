РПЦ выступила за вывод абортов из системы ОМС

Московский патриархат Русской православной церкви официально прокомментировал подписание патриархом Кириллом общественной инициативы по законодательному запрету абортов. Первым шагом к искоренению абортов как социального явления является вывод их из системы обязательного медицинского страхования, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Первым шагом к искоренению такого явления, как аборты, должно стать выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования, - приводит ТАСС комментарий Владимира Легойды. - Это наша принципиальная позиция.

Как отметил представитель РПЦ, "люди, несогласные с абортами, не должны из своих денег оплачивать эту процедуру".

Отметим, во вторник, 27 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками общественных объединений "За жизнь" и движения "Православные добровольцы". Общественники представили патриарху обращение граждан за запрет абортов. Патриарх поставил под документом свою подпись.

Фото: patriarchia.ru

В соответствии с текстом согласованного с церковью документа, необходимо внести в законодательство изменения, направленные на за запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, запрет противозачаточных средств с абортивным действием, запрет "вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития". Вместе с тем, авторы документа считают, что беременным женщинам и семьям с детьми должна оказываться из помощь из федерального бюджета на уровне не менее прожиточного минимума.