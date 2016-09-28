Юлия Липницкая станцевала на Российском еврейском конгрессе под музыку из фильма "Список Шиндлера"

Екатеринбургская фигуристка Юлия Липницкая поразила публику своим выступлением на гала-концерте по случаю 20-летия Российского еврейского конгресса в Московском музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, сообщается в её группе в соцсети "Вконтакте".

Хореографический номер она подготовила специально для этого гала-концерта и исполнила танец под музыку из кинофильма "Список Шиндлера": платье и элементы танца напомнили её произвольную программу, показанную на Олимпиаде-2014 в Сочи. Видеозапись, пусть не в лучшем качестве, уже посмотрели больше 3000 тысяч пользователей соцсети "ВК" и почти 6 тысяч посетителей видеохостинга YouTube.

"Душа наизнанку выворачивается... вот как Юле это удается?! Несколько раз пересмотрела- и каждый раз в потрясении, до слез..." - комментирует видеозапись пользователь Оксана Егорова.

"Поразительно! Всего два часа было у Юли, чтобы переделать свою программу для сцены. Пишут, что, когда соглашались исполнить Спиок Шиндлера, не знали, что это будет не на льду. Так что, даже если кто-то видит какие-то недочеты, какие тут могут быть претензии? Юля не танцовщица и не балерина, но сделала все замечательно. Молодец!" - пишет посетитель svrt1224.

Напомним, Юлия Липницкая выиграла золото Олимпиады-2014 в Сочи в командном зачёте. Родилась фигуристка в 1998 году в Екатеринбурге. В четыре года начала заниматься фигурным катанием, в 13 лет заняла второе место на взрослом чемпионате России. В 2014 году она стала одной из самых юных чемпионок за всю историю Олимпийских игр.