Свердловские школы получат двадцать автобусов

За счёт средств федерального бюджета для Среднего Урала до конца 2016 года будет приобретено двадцать школьных автобусов. Постановление правительства региона о распределении их между муниципалитетами опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно этому документу, больше всего повезло Красноуфимскому округу. Расположенные в нём сельские школы получат сразу пять автобусов. В Ирбитское муниципальное образование поступят три автобуса, в Каменский и Сысертский городские округа — по два. Кроме того, новый транспорт появится у школ Карпинска, Первоуральска, Артинского, Серовского, Талицкого и Режевского городских округов, Байкаловского и Камышловского муниципальных районов (по одному автобусу).