Россия снимет запрет на поставки фруктов и овощей из Египта с 1 октября

С 1 октября возобновятся поставки растительной продукции из Египта в Россию, кроме картофеля, пишет "Интефакс" со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Ограничения снимаются 1 октября на поставки овощей и фруктов. В отношении поставок картофеля эта мера продолжает действовать", - сообщил Сергей Данкверт.

Во время переговоров в понедельник, 26 сентября, Россия и Египет подписали соглашение на ввоз в нашу страну овощей и фруктов при обеспечении безопасности поставляемой продукции.

Напомним, 22 сентября Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки плодоовощной продукции из Египта из-за обнаружения в ней опасных вредителей.