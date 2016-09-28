Екатеринбургская фигуристка выступит на международном турнире в Братиславе

Екатеринбургская фигуристка Юлия Липницкая выступит на международном турнире "Ондрей Непела Мемориал", который пройдёт в Братиславе 29 сентября - 1 октября, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Федерация называла состав российской команды, которая отправится в Словакию. Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин. Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Мария Сотскова. Пары: Кристина Астахова - Алексей Рогонов, Юко Кавагути - Александр Смирнов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Танцы: Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски - Джонатан Гуррейро.

Расписание международного турнира "Ондрей Непела Трофи". Прямая трансляция соревнований здесь.

29 сентября

Женщин ы. Короткая программа.

ы. Короткая программа. Пары. Короткая программа.

Короткая программа. 30 сентября

Мужчины . Короткая программа.

. Короткая программа. Танцы . Короткий танец.

. Короткий танец. Женщины . Произвольная программа.

. Произвольная программа. 1 октября

Пары. Произвольная программа.

Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа.

Танцы. Произвольный танец.

Отметим, Словацкая федерация фигурного катания с 1993 года каждую осень проводит соревнование в память о фигуристе Ондрее Непела.