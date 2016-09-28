Екатеринбургская фигуристка выступит на международном турнире в Братиславе
28 сентября 2016, 10:35
Екатеринбургская фигуристка Юлия Липницкая выступит на международном турнире "Ондрей Непела Мемориал", который пройдёт в Братиславе 29 сентября - 1 октября, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Федерация называла состав российской команды, которая отправится в Словакию. Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин. Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Мария Сотскова. Пары: Кристина Астахова - Алексей Рогонов, Юко Кавагути - Александр Смирнов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Танцы: Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски - Джонатан Гуррейро.
- Расписание международного турнира "Ондрей Непела Трофи". Прямая трансляция соревнований здесь.
- 29 сентября
- Женщины. Короткая программа.
- Пары. Короткая программа.
- 30 сентября
- Мужчины. Короткая программа.
- Танцы. Короткий танец.
- Женщины. Произвольная программа.
- 1 октября
- Пары. Произвольная программа.
- Мужчины. Произвольная программа.
- Танцы. Произвольный танец.
Отметим, Словацкая федерация фигурного катания с 1993 года каждую осень проводит соревнование в память о фигуристе Ондрее Непела.