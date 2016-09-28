Военнослужащие Еланского учебного центра стали победителями турнира УрФО по рукопашному бою

На завершившемся в Екатеринбурге открытом чемпионате Уральского федерального округа по армейскому рукопашному бою военнослужащие Еланского окружного учебного центра Центрального военного округа стали победителями в весовой категории 75 и 80 кг. Всего в активе военных спортсменов ЦВО два первых, два вторых и четыре третьих места в категориях до 75, 80, 85 и свыше 85 кг.

- Победителями в весовой категории до 75 и 80 кг стали военнослужащие 473 окружного учебного центра, - сообщили в пресс-службе ЦВО. - Всего в турнире приняли участие 16 команд от частей и соединений, а также Тюменского высшего военного инженерного командного училища, общественных организаций и спортивных клубов Свердловской области.

Фото: пресс-служба ЦВО