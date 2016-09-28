Уже 72 муниципалитета Среднего Урала полностью подключены к теплоснабжению

В Свердловской области полностью подключены к отоплению жилые дома и объекты социальной сферы 72 муниципальных образований.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, скоро к ним присоединяться ещё 12 территорий, где уровень подключения к теплу жилья, школ, детсадов и медучреждений составляет 94-99%. В столице Урала на сегодняшний день начали греть батареи в 43% жилфонда и 62% объектов социальной сферы.

В целом по Среднему Уралу сейчас отапливается 93% школ, 89% детсадов, 92% больниц и поликлиник, 95% учреждений культуры и около 90% объектов социальной сферы.