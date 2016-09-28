Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов

Законопроект о запрете бэби-боксов на территории России нашёл поддержку в правительстве страны. Об этом в среду, 28 сентября, официально сообщила на своём сайте автор законопроекта, член Совета Федерации Елена Мизулина. Она заявила, что получила отзыв правительства на законопроект.

- Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект, - отметила Елена Мизулина. - Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению.

Отметим, законопроект "О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты ребёнка от анонимного оставления после его рождения" Елена Мизулина подготовила совместно с экспертами общественной организации "Родительское Всероссийское Сопротивление". Законопроект предусматривает запрет на создание условий анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест - бэби-боксов на всей территории России. Юридические лица, виновные в создании бэби-боксов, будут наказываться административным штрафом в размере от 1 до 5 млн рублей либо приостановлением деятельности юридического лица на срок до 3 месяцев.

Сама Елена Мизулина считает, что запрет бэби-боксов необходим: государство не должно поощрять отказы от новорождённых, само существование подобной возможности значительно повышает риски торговли детьми и иных сделок с ними, так как контроль за бэби-боксами невозможен, а также навсегда нарушается право ребёнка на идентичность - в будущем человек никогда не сможет узнать ничего ни о своём происхождении, ни о своих родителях.