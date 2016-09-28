На Среднем Урале в ближайшие дни резко похолодает

В Свердловской области в ближайшие три дня похолодает до -3 градусов по Цельсию, сообщает Уральский гидрометцентр.

— Прошёл атмосферный фронт и принёс более холодный воздух. В ближайшие три дня будет прохладно, — рассказала "ОГ" главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

На Среднем Урале сегодня, 28 сентября, ожидается +10-15 градусов по Цельсию, возможны небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. В четверг, 29 сентября, ночью похолодает до -2 градусов по Цельсию. Днём возможно +7-12 градусов по Цельсию, на крайнем юге потеплеет до +14 градусов по Цельсию. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В пятницу, 30 сентября, ночью ожидается до -3 градусов по Цельсию, днём — + 5-10 градусов по Цельсию. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Добавим, также в регионе до 20:00 2 октября действует предупреждение об атмосферном загрязнении воздуха.