Суд признал диплом о высшем образовании депутата Ильи Гаффнера недействительным

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал диплом о высшем образовании депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера недействительным. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, диплом Урало-Сибирского института бизнеса Гаффнер получил на основании ранее полученного в УГТУ-УПИ диплома. Между тем, по данным проверки, которую провело надзорное ведомство, и из УПИ Гаффнер не выпускался и диплома там не получал.

- Установлено, что в личном деле Ильи Гаффнера имеются сведения о получении диплома о дополнительном (к высшему) образовании, выданного Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Урало-Сибирский институт бизнеса", - сообщила официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова. - Гаффнеру была присвоена квалификация в области общего менеджмента дополнительно к квалификации "инженер", присвоенной на основании диплома о высшем профессиональном образовании Уральского государственного технического института по специальности "технолог машиностроения". Вместе с тем, по данным Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, являющегося правопреемником Уральского государственного технического университета, Гаффнер в списках выпускников не значится, диплом ему не выдавался.

Таким образом, диплом о дополнительном образовании "инженера" Ильи Гаффнера судом был признан недействительным и должен быть возвращён в УСИБ в течение 5 дней с момента вступления судебного решения в силу.

Отметим, ранее у Ильи Гаффнера, известного своими неоднозначными высказываниями, уже возникали проблемы с документами об образовании: пытавшийся выставить свою кандидатуру от "Единой России", он не смог предоставить в оргкомитет партии оригинал диплома. В результате на выборы в депутаты Заксобрания ему пришлось идти самовыдвиженцем.

Напомним, неудачи депутата Илью Гаффнера преследуют с 2015 года. Сначала он позволил себе неосторожный совет по борьбе с ростом цен: "Надо меньше питаться". Потом его сына, 19-летнего Никиту Гаффнера, задержали за кражу колёс с легкового автомобиля в микрорайоне Академическом (дело закрыли). Затем парламентария исключили из политсовета свердловского отделения "Единой России". После Гаффнер по собственному желанию освободил пост председателя аграрного комитета в региональном парламенте. В феврале Арбитражный суд Свердловской области признал Гаффнера банкротом и ввёл в его отношении процедуру реструктуризации долга (составляет порядка 160 млн. рублей).

Фото: Алексей Кунилов ©