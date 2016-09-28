Прокуратура взыскала более 2,7 млн рублей с экс-главы Кушвы Галины Никитиной

По иску прокуратуры в доход государства взыскано свыше 2,7 млн. рублей, полученных бывшей главой Кушвинского городского округа Галиной Никитиной в виде взятки.

Судя по информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, в декабре 2014 года Кушвинский городской суд признал Галину Никитину виновной в получении взятки в крупном размере. Пребывая в должности главы городского округа с апреля по июнь 2008 года чиновница получила у коммерческой организации деньги за обеспечение гарантированной победы в ходе аукциона на право строительства многоквартирного жилого дома по заказу муниципалитета.

По приговору суда Галина Никитина осуждена на семь лет лишения свободы. Однако одновременно прокуратура обратилась с заявлением о взыскании незаконно полученных средств в доход государства. Кушвинский городской суд удовлетворил это требование.