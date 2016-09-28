11 октября. 10:00. В Екатеринбурге состоится 27-й Открытый фестиваль документального кино "Россия" – главный национальный форум кинодокументалистов страны.

Отборочная комиссия во главе с вице-президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России Андреем Шемякиным включила в конкурсную программу 33 документальные кинокартины. Продолжает расширяться география открытого фестиваля. Например, впервые в этом году в конкурсной программе представлен фильм участника из Якутска. Кроме российских картин, в конкурсной программе работы режиссёров из Литвы, Грузии и Армении. Впервые в конкурсе -фильмы, созданные российскими киностудиями в копродукции с США, Норвегией, Латвией, Францией.

Главной площадкой киносмотра по традиции станет Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля и большинство информационных программ. Информационные программы также можно будет увидеть в Библиотеке им. В.Г. Белинского и Коляда-Театре. В этом году впервые площадкой кинофестиваля станет Духовно-просветительский центр "Царский". Поклонники документального кино смогут увидеть все фильмы конкурса и часть информационных программ в МБУ "Киновидеодосуговый центр "Красногвардеец" Нижнего Тагила, киноцентре "Нейва" и Публичной библиотеке Новоуральска.

15 октября жюри фестиваля определит обладателей шести официальных наград: главного приза, приза за лучший полнометражный фильм, приза за лучший короткометражный фильм, приза за операторское мастерство, приза за лучший дебют и специального приза жюри. При содействии Национального фонда поддержки правообладателей победителю фестиваля будет вручён денежный приз. Награды будут вручены во время церемонии закрытия на сцене кинотеатра "Салют".

Фестиваль пройдёт по 15 октября 2016 года. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.