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Екатеринбургские школьники пройдут крестным ходом семь километров

28 сентября 2016, 13:22

Традиционный крестный ход, посвящённый началу учебного года в воскресных школах, начнётся в Екатеринбурге 2 октября в 12:00. Планируется, что более 1 000 участников пройдут семь километров от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Шувакишская, 3) до храма Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, сообщили "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"К монастырю на Ганиной Яме пройдут школьники воскресных и общеобразовательных школ, педагоги, родители. Уже подано 700 заявок на участие. У Святой шахты совершится молебен, затем юных паломников накормят обедом и предложат экскурсии по монастырю в честь Святых Царственных Страстотерпцев и музею, посвящённому царской семье", - рассказали представители пресс-службы Екатеринбургской епархии.

В школьном крестном ходе принять участие может любой желающий, обратно, в город, детей и взрослых бесплатно увезут на автобусе.

 

Фото: Екатеринбургская епархия

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