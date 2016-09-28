Уральские учёные напечатали на 3D-принтере имплант челюсти человека

Напечатанный на 3D-принтере имплант человеческой челюсти представил заведующий сектором материалов Регионального инжинирингового центра УрФУ Максим Ильиных в рамках Менделеевского съезда, выступая на круглом столе "Индустрия 4.0. Аддитивные технологии", сообщает пресс-служба вуза.

Максим Владимирович рассказал об успешном использовании современного метода печати импланта по данным компьютерной томографии. Как пояснил учёный, сперва строится трёхмерная компьютерная модель, а затем врач формирует имплант, который оцифровывается и распечатывается на 3D-принтере.

Фото: УрФУ

— Традиционный способ получения искусственного импланта достаточно травматичен и требует как минимум двух операций, в том числе для получения слепка кости. Это значительно увеличивает риск осложнений. Новый метод гораздо более безопасен, существенно ускоряет весь процесс, снижает стоимость импланта — такая челюсть будет стоить в 3-4 раза меньше, — отметил Максим Ильиных.

Напомним, учёные УрФУ освоили и печать протезов: кости из титанового порошка производят также в Региональном инжиниринговом центре вуза. Это принципиально новая технология производства протезов. Изучение аддитивных технологий на базе вуза идёт активно. В этом году, например, инженеры УрФУ разработали и промышленный 3D-принтер, который на 80% собран из комплектующих, напечатанных на других 3D-принтерах вуза.