Продажи новых автомобилей в Екатеринбурге с начала года упали на четверть

По итогам января — августа 2016 года автосалоны Екатеринбурга продали всего 21,8 тысячи новых автомобилей. Это на 24% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Судя по данным агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург", падение продаж продолжается в течение всего года. Например, за август продано всего 3 088 машин, что тоже на 25% меньше уровня 2015 года.

Директор компании "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин прогнозирует, что к концу года автосалоны столицы Урала придут с падением продаж как минимум на 20%.