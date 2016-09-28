Продажи новых автомобилей в Екатеринбурге с начала года упали на четверть

28 сентября 2016, 13:15

По итогам января — августа 2016 года автосалоны Екатеринбурга продали всего 21,8 тысячи новых автомобилей. Это на 24% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Судя по данным агентства "Auto-Dealer-Екатеринбург", падение продаж продолжается в течение всего года. Например, за август продано всего 3 088 машин, что тоже на 25% меньше уровня 2015 года.

Директор компании "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин прогнозирует, что к концу года автосалоны столицы Урала придут с падением продаж как минимум на 20%.

Впрочем, далеко не для всех автодилеров нынешний год оказался провальным. Lada, например, сейчас только набирает популярность. За один август в Екатеринбурге было продано 480 машин этой марки, что на 28% больше, чем было год назад.

Кроме того, Renault успешно обыгрывает Toyota в борьбе за звание самой популярной иномарки. За август в столице Урала покупатели пожелали купить 373 французских автомобиля (рост по сравнению с августом 2015 года на 3%), а у Toyota результаты продаж составили всего 313 машин (падение на 26%).

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