В Екатеринбурге пройдёт конкурс красоты среди дворняжек

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 1 октября, пройдёт конкурс красоты среди городских дворняжек "Мистер и Мисс Осень". Мероприятие совместят с благотворительной акцией по помощи бездомным животным, сообщили "ОГ" организаторы акции.

Конкурс красоты среди животных состоится с 12:00 до 15:00 в парке за спорткомплексом "Олимпиец" (на углу Ясной — Шаумяна —Чкалова). Выбрать самую красивую пару дворняжек смогут все посетители.

Кроме того, для гостей праздника будет организована лотерея с ценными призами. Собранные от продажи лотерейных билетов средства направят на оплату лечения бездомных животных, покупку кормов и продуктов для четвероногих обителей приюта на Посадской, 3, зарплату сотрудников учреждения.

Фото: организаторы мероприятия