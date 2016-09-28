В екатеринбургских автобусах появились информационные таблички для слепых

В Екатеринбурге появились автобусы с информационными табличками, написанными шрифтом Брайля.

Фото: Артем Бардиж

Как выяснилось, таблички разместило ООО "Форт-транс" в машинах на всех обслуживаемых им маршрутах (47, 48, 64). Представители предприятия пояснили, что, по их мнению, размещение таких табличек обязательно с 1 сентября на основании действующих федеральных норм.

В Свердловском отделении Всероссийского общества слепых "ОГ" пояснили, что не координируют и не контролируют работу по оснащению общественного транспорта информационными табличками для слабовидящих, но рады, что программа "Доступная среда" реализуется.

В Муниципальном объединении автобусных предприятии "ОГ" пояснили, что размещение подобных табличек запланировано и в муниципальных автобусах, но сроки пока неизвестны.