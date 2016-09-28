В Генконсульстве США в Екатеринбурге назначен новый вице-консул

В Генеральном консульстве США в Екатеринбурге назначен новый вице-консул по вопросам политики и экономики. Эту должность занял Майкл Ритчи, сообщили "Областной газете" в американском представительстве.

Также имя Майкла Ритчи появилось на официальном сайте Генерального консульства США в разделе "ответственные сотрудники".

Ритчи сменил на этом посту Тимоти Тиммонса. Представители консульства не уточнили причины кадровых перестановок.