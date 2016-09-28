В Генконсульстве США в Екатеринбурге назначен новый вице-консул
28 сентября 2016, 13:43
В Генеральном консульстве США в Екатеринбурге назначен новый вице-консул по вопросам политики и экономики. Эту должность занял Майкл Ритчи, сообщили "Областной газете" в американском представительстве.
Также имя Майкла Ритчи появилось на официальном сайте Генерального консульства США в разделе "ответственные сотрудники".
Ритчи сменил на этом посту Тимоти Тиммонса. Представители консульства не уточнили причины кадровых перестановок.