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Международный фестиваль камерной музыки "Камер-Fest" состоится в Екатеринбурге

28 сентября 2016, 14:03

В Екатеринбурге с 1 по 16 октября пройдёт IV Международный фестиваль камерной музыки, сообщает пресс-служба администрации города.

Для жителей Екатеринбурга в рамках IV Международного фестиваля "Камер-Fest" пройдут концерты в Доме музыки с участием камерных, академических исполнителей вокальной и инструментальной музыки. 6 октября зрители услышат музыку трёх гениальных русских композиторов: А.А. Алябьева, А.К. Глазунова и П.И.Чайковского - в исполнении хора "Доместик" им. В.А. Копанева.

Звёздным гостем "Камер-Fest" в этом году  станет дирижёр из Болгарии Диан Чобанов.

Напомним, "Камер-Fest" - первый фестиваль камерной музыки во всём Урало-Сибирском регионе. Впервые он проходил в 2013 году в ознаменование Международного дня музыки.

Программа «Камер-Fest» в Екатеринбурге:

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