Международный фестиваль камерной музыки "Камер-Fest" состоится в Екатеринбурге
28 сентября 2016, 14:03
В Екатеринбурге с 1 по 16 октября пройдёт IV Международный фестиваль камерной музыки, сообщает пресс-служба администрации города.
Для жителей Екатеринбурга в рамках IV Международного фестиваля "Камер-Fest" пройдут концерты в Доме музыки с участием камерных, академических исполнителей вокальной и инструментальной музыки. 6 октября зрители услышат музыку трёх гениальных русских композиторов: А.А. Алябьева, А.К. Глазунова и П.И.Чайковского - в исполнении хора "Доместик" им. В.А. Копанева.
Звёздным гостем "Камер-Fest" в этом году станет дирижёр из Болгарии Диан Чобанов.
Напомним, "Камер-Fest" - первый фестиваль камерной музыки во всём Урало-Сибирском регионе. Впервые он проходил в 2013 году в ознаменование Международного дня музыки.
Программа «Камер-Fest» в Екатеринбурге:
- 1 октября, 18:00. "Итальянское барокко". Открытие KAMER-fest – 2016 Камерный оркестр "В-А-С-Н" и хор "Доместик" им. В.А. Копанева. При участии солистов Екатеринбургского театра оперы и балета
- 6 октября, 19:00. Русская классика. КАМЕР-Fest – 2016. Камерный оркестр "В-А-С-Н"
- 8 октября, 18:00. Сinema-party. «Герой нашего времени. И другие…». Кино + литература. Необычный показ
- 9 октября, 18:00. Pierrot lunaire (Лунный Пьеро). КАМЕР-Fest – 2016. Ансамбль современной музыки
- 13 октября, 19:00. Идиллия для струнных. КАМЕР-Fest – 2016. Камерный оркестр "В-А-С-Н", дирижёр Диан Чобанов (Болгария)
- 14 октября, 19:00. Любовь поэта. КАМЕР-Fest – 2016. Лауреат международных конкурсов Борис Зубков (баритон) и дипломант. Всероссийского конкурса Виктория Фаст (сопрано)
- 16 октября, 18:00. Адажио и Аллегро. КАМЕР-Fest – 2016. Дуэт "Этерия" в составе лауреата международных конкурсов Алексея Захарова (саксофон) и дипломанта международных конкурсов Ольги Кирзиной (фортепиано).