Депутатам нового созыва Заксобрания Свердловской области вручили удостоверения

Сегодня состоялось вручение удостоверений новому созыву депутатов регионального парламента.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в этой церемонии принял участие губернатор Евгений Куйвашев. В частности, он обсудил с только что избранными парламентариями готовящиеся изменения во властной вертикали Среднего Урала.

— В Законодательное собрание Свердловской области будет внесён законопроект, в соответствии с которым правительство региона возглавит губернатор Свердловской области. Надеюсь, что это предложение будет вами, уважаемые депутаты, поддержано, — обратился к парламентариям Евгений Куйвашев.

Напомним, новый созыв Заксобрания области сформирован по итогам выборов, состоявшихся в Единый день голосования 18 сентября. Как отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, в нашем регионе удалось обеспечить высокую конкурентность кандидатов и политических партий. В борьбе за депутатские мандаты участвовали десять политических партий, четыре из которых добились успеха.

Фото: департамент информполитики губернатора