Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и "Альфа-банком"

Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску "Альфа-банка" к корпорации "Уралвагонзавод" по долгу. Об этом "ОГ" сообщили в суде.

— Акт был принят на закрытом судебном заседании. Прекращено производство по делу на основании заключения мирового соглашения. Оно утверждено арбитражным судом,— рассказали "ОГ" в Арбитражном суде Челябинской области.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области рассматривал дело о банкротстве "Уралвагонзавода" по иску "Альфа-банка". Корпорация задолжала кредитному учреждению 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов. Как пояснял заместитель генерального директора Алексей Жарич, иск был связан с просрочкой по кредитам челябинского "ЧТЗ-Уралтрак" (он входит в состав корпорации) из-за тяжёлой ситуации на предприятии. "Уралвагозавод" выступал в качестве поручителя.