Сервис BlaBlaCar стал платным для пассажиров маршрута "Екатеринбург-Челябинск"

Маршрут "Екатеринбург-Челябинск" с 28 сентября стал платным для пассажиров сервиса BlaBlaCar. Теперь они перечисляют интернет-площадке до 20% от суммы поездки. До конца года платными станут все направления по России, об этом сообщил корреспонденту "ОГ" пресс-секретарь сервиса Сергей Авакян-Ржевский.

Маршрут "Екатеринбург-Челябинск" стал самым популярным по России, поэтому с него и решили вводить комиссионные сборы.

— Наш сервис - коммерческий, стратегия выхода на рынок складывается из трёх этапов. Первый - это формирование пользовательского сообщества, критической массы, баланс спроса и предложения. Это время, когда водители и пассажиры сами созванивались, договаривались о поездках и сами расплачивались. Второй - это внедрение системы онлайн-бронирования. Всё, как с бронированием любого пассажирского билета. Сервис продолжал оставаться бесплатным. Сейчас мы на пороге третьего этапа. Спустя 2,5 года вы вводим сервисный сбор с пассажиров до 20% (в зависимости от длины маршрута), и до конца года это правило заработает на всех направлениях страны, - пояснил Сергей.

Оплатить поездку можно только через собственную систему онлайн-бронирования на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar. Провайдером денежных транзакций станет "Яндекс.Деньги". Для водителей-пользователей условия работы сервиса не меняются.

По словам Сергея Авакяна-Ржевского, средства направят на улучшение качества обслуживания. Все пользователи в таких условиях застрахованы от несчастных случаев, а персональные данные гарантировано прошли тщательную верификацию. При этом стоимость поездки всё равно меньше, чем на поезде.

Отметим, BlaBlaCar уже удерживает комиссию в странах Западной Европы (Франция, Испания, Италия, Великобритания и других). Сегодня аудитория BlaBlaCar в России — несколько миллионов человек (в мире сообщество BlaBlaCar объединяет 35 млн. человек в 22 странах). BlaBlaCar привлёк более 330 млн. долларов инвестиций, в ходе последнего раунда компания была оценена в 1,6 млрд долларов, пишет Forbes.

Напомним, корреспондент "ОГ" испытал на себе преимущества автопутешествия, доехав из Екатеринбурга до Крыма, используя сервис онлайн-поиска попутчиков.